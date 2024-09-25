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Аршавин - о летних трансферах: были нужны новые русские футболисты. "Зенит" все равно пока построен на иностранцах

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Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал трансферную политику "Зенита" минувшим летом.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Ситуация подсказывала, что нужны новые русские футболисты, вот и все. "Зенит" все равно пока построен на иностранцах. Просто были нужны сильные русские футболисты", - цитирует Аршавина Sport24.

В летнее трансферное окно "Зенит" подписал 8 футболистов. Двое из них, защитник Ваня Дркушич и форвард Вильсон Изидор, сразу же отправились в аренды, соответственно, в "Црвену Звезду" и в "Сандерленд". Единственным иностранным новичком, который начал сезон с "Зенитом", стал аргентинский нападающий Лусиано Гонду.

Остальные пять новичков сине-бело-голубых - россияне. Из "Балтики" был куплен вратарь Евгений Латышонок, защитники Юрий Горшков и Сергей Волков перешли из "Крыльев Советов" и "Краснодара". Форвард Максим Глушенков был куплен у "Локомотива", а нападающий Александр Соболев перешел из московского "Спартака".

Суммарно "Зенит" потратил за лето, по данным Transfermarkt, свыше 42-х миллионов евро.

Зенит Андрей Аршавин Российские трансферы Максим Глушенков Лусиано Гонду Сергей Волков Юрий Горшков Евгений Латышонок Александр Соболев
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