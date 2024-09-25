"Ситуация подсказывала, что нужны новые русские футболисты, вот и все. "Зенит" все равно пока построен на иностранцах. Просто были нужны сильные русские футболисты", - цитирует Аршавина Sport24.
В летнее трансферное окно "Зенит" подписал 8 футболистов. Двое из них, защитник Ваня Дркушич и форвард Вильсон Изидор, сразу же отправились в аренды, соответственно, в "Црвену Звезду" и в "Сандерленд". Единственным иностранным новичком, который начал сезон с "Зенитом", стал аргентинский нападающий Лусиано Гонду.
Остальные пять новичков сине-бело-голубых - россияне. Из "Балтики" был куплен вратарь Евгений Латышонок, защитники Юрий Горшков и Сергей Волков перешли из "Крыльев Советов" и "Краснодара". Форвард Максим Глушенков был куплен у "Локомотива", а нападающий Александр Соболев перешел из московского "Спартака".
Суммарно "Зенит" потратил за лето, по данным Transfermarkt, свыше 42-х миллионов евро.
Аршавин - о летних трансферах: были нужны новые русские футболисты. "Зенит" все равно пока построен на иностранцах
Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал трансферную политику "Зенита" минувшим летом.
Фото: официальный сайт "Зенита"