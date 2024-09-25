"В начале чемпионата почти всем командам удается навязать борьбу петербуржцам. В конце это все улетучивается, и "Зенит" добивает соперников. Пока команда Семака тоже набирает ход. Если "Спартак" не будет терять очки, как в матче с "Динамо", то красно-белые поборются за титул с "Зенитом", - заявил Ковтун.
Московский "Спартак" упустил победу над "Динамо" (2:2) в матче 9-го тура чемпионата России, играя в большинстве. На 90+4 минуте форвард бело-голубых Константин Тюкавин оформил дубль и принес своей команде ничью. "Зенит" возглавляет турнирную таблицу после 9-ти туров с 23-мя очками из 27-ми возможных.
В активе "Спартака" 16 очков. Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Отставание подопечных Деяна Станковича от "Зенита" составляет 7 очков.
Источник: "РБ Спорт"
Ковтун: "Спартак" поборется с "Зенитом" за титул, если не будет терять очки
Экс-футболист "Спартака" Юрий Ковтун поделился ожиданиями от соперничества красно-белых с "Зенитом" в новом сезоне.
Фото: официальный сайт "Спартака"