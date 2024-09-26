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Президент "Урала" Иванов рассказал, что его клуб не думал о подписании Дзюбы и Джикии

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Григорий Иванов, президент "Урала", ответил на вопрос, интересовался ли клуб Артемом Дзюбой и Георгием Джикией, которые летом были свободными агентами.
Фото: ФК "Спартак"
- Не думали об этих футболистах, хоть я и в прекрасных отношениях с обоими. Мы думали, что они найдут себе команду в РПЛ. Из-за этого на них не выходили, - цитирует президента "Урала" "Советский спорт".

Напомним, Дзюба в сентябре заключил контракт с "Акроном", соглашение будет действовать до конца текущего сезона. 36-летний футболист отметился тремя результативными передачами в матчах за тольяттинскую команду.

Джикия, экс-капитан "Спартака", подписал однолетний контракт с "Химками", но пока не дебютировал за новую команду.

Екатеринбургский клуб в этом сезоне выступает в Первой лиге. "Урал" в 11 матчах набрал 21 очко и занимает второе место в турнирной таблице.

Григорий Иванов Урал Георгий Джикия Химки
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