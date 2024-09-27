"Моё мнение, чтобы популяризировать футбол в нашей стране, нужно расширять Премьер-лигу до 18 команд, а Первую лигу — до 20. Потому что у нас очень много молодых и перспективных футболистов, которым, к сожалению, не даётся игровая практика, потому что все играют на результат. А если в высших лигах будет больше команд, то получается, что уже 100 футболистов будут на этом уровне тренироваться и о себе заявлять. Потому что сейчас таких игроков мало", - приводит слова Гогниева Legalbet.
В 1998 году количество участников чемпионата России по футболу был сокращен с 18 до 16 команд. В Первой лиге количество участников постоянно меняется: с сезона 2022/23 в турнире принимают участие 18 клубов.
Команды, которые занимают 15-е и 16-е места в Премьер-Лиге напрямую вылетают, а их место занимают команды, занявшие 1-е и 2-е место в Первой лиге. Кроме того, за право участия в Премьер-Лиге по итогам сезона проводят стыковые матчи между 13-й и 14-й командами РПЛ и 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.
Спартак Гогниев предложил расширить РПЛ до 18 команд
Главный тренер владикавказской "Алании" Спартак Гогниев предложил расширить Российскую Премьер-Лигу до 18 команд.
Фото: ФК "Алания"