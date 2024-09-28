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Канчельскис не считает, что Пьянич приехал в ЦСКА доигрывать

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Андрей Канчельскис, в прошлом выступавший за "Манчестер Юнайтед" и национальную сборную России, высказался о переходе Миралема Пьянича в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
- Не думаю, что Пьянич приехал доигрывать. Он приехал в Россию доказать, что способен давать результат и помогать команде. Хочет показать, что его рано списали те команды, где он играл, - цитирует Канчельскиса "Чемпионат".

Напомним, ЦСКА на этой неделе объявил о подписании однолетнего контракта с Пьяничем. Соглашение с 34-летним футболистом может быть продлено еще на год при выполнении определенных условий. За "армейцев" полузащитник будет выступать под 15-м номером.

Пьянич известен по выступлению за "Рому", "Ювентус" и "Барселону". Последней командой боснийца была "Шарджа" из ОАЭ.

Коллектив Марко Николича в текущем сезоне набрал 14 очков и занимают шестое место в таблице чемпионата. Следующим соперником "армейцев" станет "Ахмат", встреча пройдет сегодня, 28 сентября, начало - в 14:00 мск.

Андрей Канчельскис Миралем Пьянич ЦСКА
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