- Не думаю, что Пьянич приехал доигрывать. Он приехал в Россию доказать, что способен давать результат и помогать команде. Хочет показать, что его рано списали те команды, где он играл, - цитирует Канчельскиса "Чемпионат".
Напомним, ЦСКА на этой неделе объявил о подписании однолетнего контракта с Пьяничем. Соглашение с 34-летним футболистом может быть продлено еще на год при выполнении определенных условий. За "армейцев" полузащитник будет выступать под 15-м номером.
Пьянич известен по выступлению за "Рому", "Ювентус" и "Барселону". Последней командой боснийца была "Шарджа" из ОАЭ.
Коллектив Марко Николича в текущем сезоне набрал 14 очков и занимают шестое место в таблице чемпионата. Следующим соперником "армейцев" станет "Ахмат", встреча пройдет сегодня, 28 сентября, начало - в 14:00 мск.
Канчельскис не считает, что Пьянич приехал в ЦСКА доигрывать
Андрей Канчельскис, в прошлом выступавший за "Манчестер Юнайтед" и национальную сборную России, высказался о переходе Миралема Пьянича в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА