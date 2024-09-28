- У "Локо" 3 иностранца из 16. У нас – 3 русских. А еще 2 года назад все было наоборот. У нас был лучший русский молодой состав. Новые управленцы не умеют работать ни с молодыми, ни с матерыми игроками. Куда заведут этот "Спартак" Жданов, Малышев и Амарал?
Сегодня, 28 сентября, "Локомотив" в матче 10-го тура российской Премьер-лиги уверенно обыграл на своем поле "Спартак" со счетом 3:1. Забитыми мячами отметились защитник и нападающий "железнодорожников" Илья Самошников и Дмитрий Воробьев, в составе красно-белых отличился хавбек Эсекьель Барко.
Команда Михаила Галактионова набрала 24 очка и возглавила турнирную таблицу РПЛ. "Спартак" с 16 набранными баллами занимает 6-е место.
Источник: Sport24
Салихова: у "Локомотива" 3 иностранца, у "Спартака" - 3 русских. Еще два года назад все было наоборот
Зарема Салихова, супруга экс-владельца красно-белых Леонида Федуна, прокомментировала поражение "Спартака" от "Локомотива" в 10-м туре РПЛ (1:3).
Фото: ФК "Спартак"