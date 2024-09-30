Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ротор
19:30
АланияНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Борнмут
22:00
СаутгемптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
22:00
Лас-ПальмасНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Парма
21:45
КальяриНе начат

Круговой: Пьянич заряжен с первого дня в ЦСКА

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о Миралеме Пьяниче.
Фото: ПФК ЦСКА
"Пьянич заряжен? С первого дня это видно по раздевалке. Со всеми поздоровался, пожелал удачи. В чат написал. Никогда не видел, чтобы человек, который первый день в команде, сразу в чат написал", - цитирует Кругового "РБ Спорт".

Миралем Пьянич перешел в московский ЦСКА на правах свободного агента и подписал контракт на один год с возможностью продления на еще один сезон. Ранее полузащитник выступал за "Рому", "Ювентус", "Барселону" и "Лион".

После 10-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 17-ю набранными очками. В 11-м туре РПЛ "армейцы" сыграют на выезде с московским "Динамо".

Данил Круговой Миралем Пьянич ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится