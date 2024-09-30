"Пьянич заряжен? С первого дня это видно по раздевалке. Со всеми поздоровался, пожелал удачи. В чат написал. Никогда не видел, чтобы человек, который первый день в команде, сразу в чат написал", - цитирует Кругового "РБ Спорт".
Миралем Пьянич перешел в московский ЦСКА на правах свободного агента и подписал контракт на один год с возможностью продления на еще один сезон. Ранее полузащитник выступал за "Рому", "Ювентус", "Барселону" и "Лион".
После 10-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 17-ю набранными очками. В 11-м туре РПЛ "армейцы" сыграют на выезде с московским "Динамо".
Круговой: Пьянич заряжен с первого дня в ЦСКА
Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о Миралеме Пьяниче.
Фото: ПФК ЦСКА