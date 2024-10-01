"Игра между "Краснодаром" и "Зенитом" была топовой по качеству движения, прессинга. Случилась просто ошибка Караваева, которая перевернула весь матч. Игра шла до гола, и "Зенит" мог забить, и "Краснодар". Матч "держал" все 90 минут. Мало таких игр, которые идут на встречных курсах. По интенсивности этот матч получился еврокубковым", — сказал Стукалов в эфире программы "8–16" на телеканале "Матч Премьер".
Матч между "Краснодаром" и петербургским "Зенитом" прошёл 28 сентября в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Встреча завершилась победой "быков" со счётом 2:0.
После этой победы чёрно-зелёные набрали 24 очка и вышли на первое место в турнирной таблице чемпионата России, опередив московский "Локомотив" за счёт преимущества по итогам личных встреч. У "Зенита" осталось 23 очка, и сине-бело-голубые опустились на третью строчку.
В следующем туре "Зенит" 5 октября на своём поле примет "Оренбург", а "Краснодар" 6 октября дома сыграет с подмосковными "Химками".
"Таких игр мало". Стукалов высоко оценил матч между "Краснодаром" и "Зенитом"
Футбольный тренер Алексей Стукалов поделился своим мнением о матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между "Краснодаром" и петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"