"Дзюба нашел мотивацию, а для него в таком возрасте важно только это. Мастерство никуда не делось, а вот желания и страсти играть в футбол у такого опытного футболиста с каждым годом все меньше. Но сейчас, похоже, Артем решил с этим вопрос. Думаю, он забьет больше Соболева в РПЛ по итогам сезона. Соболеву еще в состав надо пробиться, а Дзюба в "Акроне" железно основной", — приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".
Артём Дзюба, которому в августе исполнилось 36 лет, в сентябре подписал однолетний контракт с дебютантом Российской Премьер-Лиги "Акроном" из города Тольятти (Самарская область). За первые четыре матча в составе новой команды нападающий забил один гол и отдал три голевые передачи.
Александр Соболев в августе 2024 года перешёл из московского "Спартака" в петербургский "Зенит". В составе новой команды 27-летний форвард принял участие в 4 матчах, в которых отдал одну голевую передачу и получил две жёлтые карточки.
Канчельскис: Дзюба в "Акроне" забьет по итогам сезона больше, чем Соболев
Бывший игрок сборных СССР и России по футболу Андрей Канчельскис поделился своим мнением о выступлении нападающего Артёма Дзюбы в составе тольяттинского "Акрона".
Фото: ФК "Акрон"