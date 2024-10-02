- "Локомотив" хорошо провел последние матчи. Это говорит о том, что уровень немного повышается, по крайней мере, по сравнению с прошлым сезоном. Хорошие скорости у ребят, видно, что и физически набрали форму. Команды, которые находятся вверху турнирной таблицы, проводят матчи в высоком темпе на протяжении всего игрового времени, - передает слова Кирьякова "Евро-Футбол.Ру".
"Локомотив" в десятом туре РПЛ на своем поле обыграл "Спартак" в дерби со счетом 3:1. Коллектив Михаила Галактионова с 24 баллами располагается на второй строчке в турнирной таблице.
В следующем туре столичный клуб при своих болельщиках сыграет против "Крыльев Советов", матч пройдет 6 октября, начало запланировано на 16:30 мск.
Кирьяков считает, что в "Локомотиве" повысился уровень футбола по сравнению с прошлым сезоном
Сергей Кирьяков, в прошлом выступавший за национальную сборную России, высказался об игре столичного "Локомотива" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"