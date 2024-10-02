Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Химки
0 - 0 0 0
Ростов2 тайм
Крылья Советов
19:00
Динамо МхНе начат
Динамо
19:00
СпартакНе начат
Ахмат
21:15
КраснодарНе начат
Зенит
21:15
АкронНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Шахтер
19:45
АталантаНе начат
Жирона
19:45
ФейеноордНе начат
РБ Лейпциг
22:00
ЮвентусНе начат
Штурм
22:00
БрюггеНе начат
Динамо Загреб
22:00
МонакоНе начат
Лилль
22:00
Реал МадридНе начат
Ливерпуль
22:00
БолоньяНе начат
Бенфика
22:00
АтлетикоНе начат
Астон Вилла
22:00
БаварияНе начат

Лига конференций УЕФА

Витория
17:30
ЦелеНе начат
Истанбул Башакшехир
17:30
РапидНе начат

Кирьяков считает, что в "Локомотиве" повысился уровень футбола по сравнению с прошлым сезоном

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Сергей Кирьяков, в прошлом выступавший за национальную сборную России, высказался об игре столичного "Локомотива" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"
- "Локомотив" хорошо провел последние матчи. Это говорит о том, что уровень немного повышается, по крайней мере, по сравнению с прошлым сезоном. Хорошие скорости у ребят, видно, что и физически набрали форму. Команды, которые находятся вверху турнирной таблицы, проводят матчи в высоком темпе на протяжении всего игрового времени, - передает слова Кирьякова "Евро-Футбол.Ру".

"Локомотив" в десятом туре РПЛ на своем поле обыграл "Спартак" в дерби со счетом 3:1. Коллектив Михаила Галактионова с 24 баллами располагается на второй строчке в турнирной таблице.

В следующем туре столичный клуб при своих болельщиках сыграет против "Крыльев Советов", матч пройдет 6 октября, начало запланировано на 16:30 мск.

Сергей Кирьяков Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится