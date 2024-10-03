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Свинов: за время в "Спартаке" потерял в тренировочной практике

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Голкипер "Балтики" Илья Свинов рассказал о времени проведенном в "Спартаке".
Фото: официальный сайт РПЛ
"Я понял, что буду третьим и какие у меня шансы. Было очень тяжело. Наверное, тогда и отреагировал неправильно. Сейчас понимаю, что надо было продолжать работать на максимум, но не всегда получалось. Понимаю, что так случилось, но работать надо всегда, ведь в любой момент всё может поменяться. Считаю, что в тренировочной практике потерял за время в "Спартаке" из-за своего отношения к тренировкам, но для меня это стало хорошим уроком", - заявил Свинов.

Илья Свинов покинул московский "Спартак" в летнее трансферное окно. Калининградская "Балтика", которая по итогам прошлого сезона вылетела из РПЛ в Первую лигу, подписала контракт с голкипером. На старте сезона Свинов принял участие в 5-ти матчах и пропустил в них 6 мячей. В минувшем сезоне Илья Свинов принял участие в 3-х матчах "Спартака" - 2 раза появился на поле в РПЛ и 1 раз - в Кубке России. Всего в трех матчах вратарь пропустил 10 голов.

После 12-ти туров "Балтика" располагается на 5-м месте в турнирной таблице Первой лиги. В активе подопечных Андрея Талалаева 20 набранных очков. Отставание от лидирующего тульского "Арсенала" составляет 4 очка.

Источник: "Чемпионат"

Илья Свинов Спартак Балтика
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