"Я понял, что буду третьим и какие у меня шансы. Было очень тяжело. Наверное, тогда и отреагировал неправильно. Сейчас понимаю, что надо было продолжать работать на максимум, но не всегда получалось. Понимаю, что так случилось, но работать надо всегда, ведь в любой момент всё может поменяться. Считаю, что в тренировочной практике потерял за время в "Спартаке" из-за своего отношения к тренировкам, но для меня это стало хорошим уроком", - заявил Свинов.
Илья Свинов покинул московский "Спартак" в летнее трансферное окно. Калининградская "Балтика", которая по итогам прошлого сезона вылетела из РПЛ в Первую лигу, подписала контракт с голкипером. На старте сезона Свинов принял участие в 5-ти матчах и пропустил в них 6 мячей. В минувшем сезоне Илья Свинов принял участие в 3-х матчах "Спартака" - 2 раза появился на поле в РПЛ и 1 раз - в Кубке России. Всего в трех матчах вратарь пропустил 10 голов.
После 12-ти туров "Балтика" располагается на 5-м месте в турнирной таблице Первой лиги. В активе подопечных Андрея Талалаева 20 набранных очков. Отставание от лидирующего тульского "Арсенала" составляет 4 очка.
Источник: "Чемпионат"
Свинов: за время в "Спартаке" потерял в тренировочной практике
Голкипер "Балтики" Илья Свинов рассказал о времени проведенном в "Спартаке".
Фото: официальный сайт РПЛ