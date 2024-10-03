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Селихов: на данный момент не общались с руководством "Спартака" на счет продления контракта

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Голкипер "Спартака" Александр Селихов рассказал, что не обсуждал с клубом возможное продление контракта.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"На данный момент мы не общались с руководством "Спартака" на счет продления контракта. Меня это не тревожит. Продолжаю работать, выкладываться на тренировках и матчах", - цитирует Селихова "СЭ".

Голкипер Александр Селихов выступает за московский "Спартак" с января 2017-го года. Действующий контракт стража ворот с красно-белыми истекает летом 2025-го года. В текущем сезоне Селихов вышел на поле в составе "Спартака" 5 раз, все - в Кубке России. На счету Селихова 2 "сухих" матча и 4 пропущенных мяча.

Александр Селихов Спартак
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