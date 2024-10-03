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"Наполи" интересовался Эдуардом Сперцяном, "Краснодар" запросил 18 млн евро

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Футбольный агент Пауло Барбоза подтвердил заинтересованность "Наполи" в полузащитнике "Краснодара" Эдуарде Сперцяне.
Фото: официальный сайт "Краснодара"
"Это правда, сто процентов. Подтверждаю, что был реальный интерес из "Наполи". Они давно следили за ним, и будут дальше следить. Остальное - разговоры без конкретики. Пимента на самом деле делает акцент на Италию, сумма (18 млн евро) тоже верная", - заявил Барбоза.

Полузащитник Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". В летнее трансферное окно слухи связывали армянского полузащитника с возможным переходом в клубы из топ-5 европейских чемпионатов, но футболист остался в "Краснодаре". Контракт Сперцяна с "быками" рассчитан до лета 2026-го года.

Агентом Эдуарда Сперцяна является Рафаэла Пимента, специализирующаяся на итальянском трансферном рынке. Стоимость полузащитника сборной Армении, по оценке Transfermrkt, составляет 20 миллионов евро.

Источник: Metaratings

Эдуард Сперцян Краснодар Наполи Российские трансферы Пауло Витор Барбоза
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