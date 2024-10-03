"Николай чувствует себя хорошо. Вышел в последнем матче за "Ростов" против "Химок" в Кубке России после повреждения. Сейчас он набирает форму и готовится к "Спартаку", - цитирует агента "СЭ".
Напомним, центрфорвард "Ростова" Николай Комличенко пропустил последние 4 матча из-за проблем с ахилловым сухожилием.
В текущем сезоне 29-летний нападающий принял участие в 11 играх за ростовчан, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
"Ростов" сыграет в гостях против московского "Спартака" в рамках 11-го тура РПЛ в субботу, 5 октября.
Агент: Комличенко набирает форму и готовится к "Спартаку"
Агент форварда "Ростова" Николая Комличенко Александр Клюев поделился информацией о состоянии здоровья своего клиента после травмы.
Фото: ФК "Ростов"