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Агент: Комличенко набирает форму и готовится к "Спартаку"

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Агент форварда "Ростова" Николая Комличенко Александр Клюев поделился информацией о состоянии здоровья своего клиента после травмы.
Фото: ФК "Ростов"
"Николай чувствует себя хорошо. Вышел в последнем матче за "Ростов" против "Химок" в Кубке России после повреждения. Сейчас он набирает форму и готовится к "Спартаку", - цитирует агента "СЭ".

Напомним, центрфорвард "Ростова" Николай Комличенко пропустил последние 4 матча из-за проблем с ахилловым сухожилием.

В текущем сезоне 29-летний нападающий принял участие в 11 играх за ростовчан, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

"Ростов" сыграет в гостях против московского "Спартака" в рамках 11-го тура РПЛ в субботу, 5 октября.

Николай Комличенко Ростов Спартак
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