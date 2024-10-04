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Кирьяков: Угальде маленький, у "Спартака" должны быть футболисты уровня Кордобы или Кассьеры

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Бывший игрок сборной России и футбольный тренер Сергей Кирьяков поделился своим мнением, что московскому "Спартаку" не хватает рослого нападающего.
Фото: ФК "Спартак"
"У красно-белых должны быть футболисты уровня Кордобы из "Краснодара" или Кассьерры из "Зенита". Они рослые, техничные, есть голевое чутьё. Они могут продавить любого. У Угальде есть старание, желание, но он маленький. Ему тяжело вести борьбу, особенно вверху. Понятно, что можно играть в оттяжке, участвовать в комбинациях, но у форварда главное — игра в штрафной площади", - приводит слова Кирьякова Legalbet.

Манфред Угальде перешёл в московский "Спартак" из нидерландского "Твенте" в январе 2024 года за 13 млн евро. За это время 22-летний нападающий сборной Коста-Рики в составе красно-белых принял участие в 29 матчах, в которых забил 8 голов, отдал 1 голевую передачу и получил 5 жёлтых карточек.

Минувшим летом команду покинул нападающий Александр Соболев, но при этом был подписан контракт с бразильским форвардом Виллианом Жозе. Кроме того, из аренды в расположение "Спартака" вернулся Шамар Николсон.

"Спартак" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги за десять матчей заработал 16 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. В ближайшем матче москвичи в рамках 11-го тура 5 октября у себя дома сыграют с "Ростовом".

Сергей Кирьяков Спартак Манфред Угальде Джон Кордоба Матео Кассьерра Краснодар Зенит
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