"Я вижу, что мы конкурентоспособны. Уверен, что и сборная была бы сейчас конкурентоспособна. "Зенит" бы сейчас боролся за выход в 1/8 Лиги чемпионов, да и не только "Зенит". С грандами бороться всем тяжело, а со всеми остальными — можно", - приводит слова Алаева "Чемпионат".
Российские клубы и сборные с февраля 2022 года решением ФИФА и УЕФА отстранены от участия в международных турнирах. Данные санкции будут оставаться в силе, пока не закончиться специальная военная операция на территории Украины.
"Зенит" - действующий чемпион России. Клуб из Санкт-Петербурга выиграл шесть последних сезонов Российской Премьер-Лиги. Наивысшим достижением сине-бело-голубых в Лиге чемпионов был выход в 1/8 финала (в сезонах 2011/12, 2013/14, 2015/16).
Президент РПЛ Алаев: "Зенит" сейчас боролся бы за выход в плей-офф Лиги чемпионов
Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поделился своим мнением о текущем уровне российского футбола.
Фото: ФК "Зенит"