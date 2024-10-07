"Матч с любым соперником сейчас важен для нас. Если с сирийской федерацией удастся договориться, то будет неплохо. Играть, конечно же, лучше в России. Возможно, не в столице. Чтобы был полный стадион и можно было прочувствовать атмосферу матча. Это будет в любом случае неплохой игровой практикой. И это будет международный товарищеский матч, нам нужны спарринг-партнеры", - заявил Наумов.
У сборной России запланирован тренировочный сбор в октябре. Ранее в СМИ появлялась информация, что сбор может быть отменен из-за того, что у РФС не получается найти соперников сборной России для товарищеских матчей. По данным прессы, В ноябре может состояться игра между сборными России и Сирии.
Всего в 2024-м году подопечные Валерия Карпина провели 3 товарищеских матча. В марте была обыграна сборная Сербии (4:0), В июне с тем же счетом была повержена сборная Белоруссии. Вьетнам крупно уступил России (3:0) в сентябре в последнем на данный момент матче национальной команды.
Источник: "Матч ТВ"
Наумов: если удастся договориться сыграть с Сирией, будет неплохо. Нам нужны спарринг-партнеры
Фото: официальный сайт РФС