По информации источника, атакующий полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян не отправился со сборной Армении на гостевой матч Лиги Наций против Фарерских островов. Встреча пройдет сегодня, 10 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.
Сообщается, 24-летний хавбек может принять участие в следующем туре Лиги Наций с национальной командой Северной Македонии, который состоится в Ереване в воскресенье, 13 октября.
Источник: "Матч ТВ"
Источник: хавбек сборной Армении Сперцян пропустит матч Лиги Наций против Фарерских островов
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян из-за повреждения пропустит матч сборной Армении с Фарерскими островами.
Фото: телеграм-канал ФК "Краснодар"