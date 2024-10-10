Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Молдова
2 - 0 2 0
АндорраЗавершен
Латвия
0 - 3 0 3
Северная МакедонияЗавершен
Гибралтар
0 - 0 0 0
Сан-Марино1 тайм
Норвегия
1 - 0 1 0
Словения1 тайм
Израиль
1 - 2 1 2
Франция1 тайм
Финляндия
1 - 0 1 0
Ирландия1 тайм
Фарерские острова
0 - 0 0 0
Армения1 тайм
Англия
0 - 0 0 0
Греция1 тайм
Австрия
1 - 0 1 0
Казахстан1 тайм
Италия
2 - 0 2 0
Бельгия1 тайм

Источник: хавбек сборной Армении Сперцян пропустит матч Лиги Наций против Фарерских островов

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян из-за повреждения пропустит матч сборной Армении с Фарерскими островами.
Фото: телеграм-канал ФК "Краснодар"
По информации источника, атакующий полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян не отправился со сборной Армении на гостевой матч Лиги Наций против Фарерских островов. Встреча пройдет сегодня, 10 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

Сообщается, 24-летний хавбек может принять участие в следующем туре Лиги Наций с национальной командой Северной Македонии, который состоится в Ереване в воскресенье, 13 октября.

Источник: "Матч ТВ"

Эдуард Сперцян Краснодар Сборная Армении Сборная Фарерских островов Лига Наций
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится