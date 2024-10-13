"Сейчас в "Спартаке" всё по-новому, у них сменился тренер. В ЦСКА тоже сменился тренер, но "армейцы" пока играют по той же схеме, что и при Федотове. В "Спартаке" появилось что-то свежее и новое. Посмотрим, как команда проявит себя на дистанции", - цитирует Веретенникова Metaratings
После 11-ти туров ЦСКА и "Спартак" занимают в турнирной таблице, соответственно, 4-е и 6-е место. В активе "армейцев" 20 набранных очков, у "Спартака" - 19. Летом обе команды сменили главных тренеров. На смену боснийцу Владимиру Слишковичу в "Спартаке" пришел сербский специалист Деян Станкович.
В ЦСКА российского тренера Владимира Федотова сменил на его посту соотечественник Станковича Марко Николич. В 12-м туре ЦСКА на выезде сыграет с махачкалинским "Динамо", а "Спартак" дома примет "Краснодар". Оба матча состоятся в субботу, 19-го октября.
Веретенников: сейчас в "Спартаке" все по-новому. В ЦСКА тоже сменился тренер, но они играют по той же схеме
Экс-форвард сборной России Олег Веретенников оценил изменения в московских "Спартаке" и ЦСКА в новом сезоне.
Фото: официальный сайт "Спартака"