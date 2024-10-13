"Очень грустно. У нас с Гильерме очень теплые отношения. Жаль, что он без команды. Уверен, он может играть еще год-два минимум. Такая же ситуация с Антом Шуниным. Оба верно служили своему клубу и провели в нем всю свою карьеру. Очень надеюсь, что они еще найдут свой клуб и порадуют болельщиков своей игрой", - заявил Кафанов.
Маринато Гильерме перешел в московский "Локомотив" летом 2007-го года из "Атлетико Паранаэнсе". Антон Шунин является воспитанником московского "Динамо" и выступал за клуб, также, с 2007-го года. Оба вратаря покинули свои команды минувшим летом в статусе свободных агентов. И Гильерме, и Шунин продолжают оставаться без клуба.
Маринато Гильерме в своей карьере провел 19 матчей в составе сборной России. На счету Антона Шунина 15 матчей национальную команду.
Источник: "СЭ"
Кафанов: очень грустно, что Гильерме остался без команды, такая же ситуация с Антоном Шуниным
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об уходе вратарей Маринато Гильерме из "Локомотива" и Антона Шунина из "Динамо".
Фото: официальный сайт РФС