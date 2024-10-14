"Я остаюсь при своем мнении: вероятность чемпионства "Зенита" — 99,9 процентов. А что поменялось? Две-три игры может "Зенит" проиграть, но другие команды тоже теряют очки", - цитирует Жиркова "РБ Спорт".
После 11-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на одно очко. На втором месте располагается московский "Локомотив" с 27-ю набранными очками в своем активе.
Напомним, что по итогам прошлого сезона команда Сергея Семака стала чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Петербуржцы являются бессменными чемпионами России на протяжении последних шести лет.
В мае 2025 года петербургский "Зенит" отпразднует сто лет со дня основания клуба.
Жирков: я остаюсь при своем мнении: вероятность чемпионства "Зенита" - 99,9 процентов
Экс-игрок сборной России Юрий Жирков высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"