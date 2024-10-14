"Спартак" будет счастлив, если попадет в тройку по итогам сезона. Пока у команды нет стабильности. Все клубы о чемпионстве могут забыть, так как у "Зенита" юбилей. Болельщики петербуржцев, особенно Владимир Владимирович, не поймут, если команда упустит титул", - приводит слова Заварзина "РБ Спорт".
После 11 туров петербургский "Зенит", набрав 26 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У московского "Спартака" в активе на данный момент 19 очков, которые позволяют красно-белым занимать шестое место.
В следующем туре "Зенит" 18 октября на выезде сыграет против тольяттинского "Акрона", а "Спартак" 19 октября на своём стадионе сыграет против текущего лидера чемпионата России "Краснодара".
"Зенит" является действующим чемпионом страны. Петербуржцы одерживали победу в РПЛ последние шесть сезонов.
Заварзин: Владимир Владимирович не поймёт, если "Зенит" упустит титул
Экс-президент Российской футбольной Премьер-лиги Юрий Заварзин поделился своим мнением о том, как завершится текущий сезон чемпионата России по футболу.
Фото: ФК "Зенит"