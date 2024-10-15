"Волков приступил к восстановлению. Сколько оно займет, пока трудно говорить. Восстановление после "крестов" - это всегда очень тяжело, это через боль. Очень много зависит от того, как спортсмен сможет с этим справляться", - сказал Медведев.
Сергей Волков перешел в "Зенит" из "Краснодара" в июне, с 22-летним защитником подписали контракт до лета 2028 года. В начале сентября пресс-служба петербургского клуба сообщила, что Волков во время тренировки получил тяжелую травму - разрыв передней крестообразной связки левого колена. Футболисту сделали операцию, сроки полного восстановления неизвестны.
Источник: "Спорт Экспресс"
Защитник "Зенита" Волков начал восстановление после травмы "крестов"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал восстановление защитника сине-бело-голубых Сергея Волкова после травмы крестообразных связок".
Фото: ФК "Зенит"