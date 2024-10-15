Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Амкар
1 - 0 1 0
Композит2 тайм
Уфа
0 - 1 0 1
Шинник2 тайм
Сокол
19:30
УралНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Северная Ирландия
21:45
БолгарияНе начат
Польша
21:45
ХорватияНе начат
Шотландия
21:45
ПортугалияНе начат
Испания
21:45
СербияНе начат
Швейцария
21:45
ДанияНе начат
Косово
21:45
КипрНе начат
Беларусь
21:45
ЛюксембургНе начат
Литва
21:45
РумынияНе начат

Гришин - о Гуарирапе и Мусаеве: у ЦСКА два классных нападающих

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился своим мнением о текущем составе нападающих "армейского" клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
"Хорошо, что у ЦСКА два классных нападающих. Играть будет сильнейший. Гуарирапа быстрый, а Мусаев хорошо играет головой. Два разноплановых форварда нужны армейцам. В последнем матче мы видели, что ЦСКА может перейти на схему с двумя нападающими. Гуарирапа более маневренный, а Мусаев хорошо действует на втором этаже. Возможно, они будут играть вдвоем", - приводит слова Гришина "РБ Спорт".

Тамерлан Мусаев выступает за московский ЦСКА с января 2024 года после его выкупа из калининградской "Балтики" за 300 тыс. евро. За это время 23-летний нападающий принял участие в 33 матчах, а которых забил 12 голов и отдал 5 голевых передач.

Сауль Гуарирапа выступает за московский ЦСКА с сентября 2024 года после того, как "Сочи" отдал его на сезон "армейскому" клубу в аренду. За это время 21-летний форвард принял участие в 6 матчах, в которых не отметился ни одним результативным действием.

Александр Гришин ЦСКА Сауль Гуарирапа Тамерлан Мусаев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится