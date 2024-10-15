"Хорошо, что у ЦСКА два классных нападающих. Играть будет сильнейший. Гуарирапа быстрый, а Мусаев хорошо играет головой. Два разноплановых форварда нужны армейцам. В последнем матче мы видели, что ЦСКА может перейти на схему с двумя нападающими. Гуарирапа более маневренный, а Мусаев хорошо действует на втором этаже. Возможно, они будут играть вдвоем", - приводит слова Гришина "РБ Спорт".
Тамерлан Мусаев выступает за московский ЦСКА с января 2024 года после его выкупа из калининградской "Балтики" за 300 тыс. евро. За это время 23-летний нападающий принял участие в 33 матчах, а которых забил 12 голов и отдал 5 голевых передач.
Сауль Гуарирапа выступает за московский ЦСКА с сентября 2024 года после того, как "Сочи" отдал его на сезон "армейскому" клубу в аренду. За это время 21-летний форвард принял участие в 6 матчах, в которых не отметился ни одним результативным действием.
Гришин - о Гуарирапе и Мусаеве: у ЦСКА два классных нападающих
Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился своим мнением о текущем составе нападающих "армейского" клуба.
Фото: ПФК ЦСКА