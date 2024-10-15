Аргентинский вингер "Пари НН" Хуан Мануэль Боселли мог перейти в казанский "Рубин" в летнее трансферное окно. Как сообщает Legalbet, клуб из столицы Татарстана проявлял интерес к 24-летнему футболисту, но стороны не смогли договориться о сумме сделки. Сообщается, что нижегородцы запрашивали за своего игрока 1 миллион евро.
Хуан Мануэль Боселли перешел в "Пари НН" из португальского клуба "Жил Висенте" осенью прошлого года. Сумма трансфера составила тогда 200 тысяч евро. Контракт Боселли с клубом из Нижнего Новгорода рассчитан до лета 2026-го года. В 10-ти стартовых матчах нового сезона РПЛ аргентинец отметился 3-мя забитыми мячами.
СМИ: "Рубин" отказался платить за Боселли 1 млн евро. Казанцы сочли запрос "Пари НН" завышенным
"Пари НН" требовал у казанского "Рубина" 1 миллион евро за трансфер полузащитника Хуана Мануэля Боселли.
Фото: официальный сайт "Пари НН"