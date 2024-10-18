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Канчельскис: Дзюба в матче с "Зенитом" будет стараться отличиться, "Акрон" поборется

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Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ между "Акроном" и "Зенитом".
Фото: ФК "Акрон"
"Зенит" сейчас хорошо идет в чемпионате несмотря на то, что команда Семака занимает третье место. Просто им не будет, ведь они играют в гостях. Но "Акрон" поборется. Футболисты Тедеева неплохо показывают себя, учитывая, что клуб поднялся из ФНЛ. Что касается Артема Дзюбы, конечно, у него будет желание выйти и показать себя в матче с бывшей командой. Он будет стараться отличиться", - сказал Канчельскис.

Встреча тольяттинского "Акрона" и "Зенита" состоится сегодня, 18 октября, на стадионе "Солидарность Самара Арена", стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. В составе номинальных хозяев может выйти бывший нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба. Форвард в первых пяти матчах за свой новый клуб забил один гол и сделал три голевые передачи.

После 11 туров петербургский "Зенит" набрал 26 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидеров "Краснодара" и "Локомотива" на один балл.

Источник: Metaratings

Андрей Канчельскис Зенит Акрон Артем Дзюба
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