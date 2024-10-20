Сообщается, что данное предложение об обмене футболистами предусматривает осуществление доплаты со стороны "Спартака". Напомним, Павел Андреев является представителем обоих футболистов.
Ранее появлялась информация, что красно-белые готовы ближайшей зимой отпустить Зиньковского. Против ухода футболиста также не возражает наставник "Спартака" Деян Станкович.
Антон Зиньковский выступает за "Спартак" с июля 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в 11 матчах, в которых отдал 3 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего полузащитника в 8 млн евро.
Сергей Пиняев выступает за "Локомотив" с января 2023 года. В текущем сезоне он принял участие в 15 матчах, в которых забил 5 и отдал 3 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего полузащитника в 8 млн евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Спартаку" предложили обменять Зиньковского на Пиняева
По информации СМИ, футбольный агент Павел Андреев предложил руководству московского "Спартака" совершить обмен Антона Зиньковского на игрока московского "Лоомотива" Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Спартак"