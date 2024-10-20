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Канчельскис: "Спартак" проиграл свою борьбу за чемпионство

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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис считает, что московский "Спартак" выбыл из чемпионской гонки.
Фото: ФК "Краснодар"
"Спартак" как всегда — две игры выиграет, потом провал и все виноваты. Они проиграли свою борьбу за чемпионство. В этом году будут бороться за четвёртое-пятое место. Это их уровень сейчас. Надо задать вопрос руководству, что с командой. Только они могут ответить на вопрос. Но "Спартак" ничего конкретного никогда не говорит: то виноваты судьи, то ещё кто-то", - цитирует Канчельскиса "Чемпионат".

Вчера, 19-го октября, московский "Спартак" уступил "Краснодару" в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги, который проходил на "Лукойл Арене" со счетом 0:3. После 12-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России с 19-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 11 очков.

Красно-белые обеспечили для себя выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России, досрочно заняв первое место в своей группе. Напомним, что подопечные Деяна Станковича играют в одном квартете с махачкалинским и московским "Динамо", а также с самарскими "Крыльями Советов".

Андрей Канчельскис Спартак
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