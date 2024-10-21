"От "Краснодара" досталось и ЦСКА, и "Динамо", и "Зениту", и "Локомотиву", и теперь "Спартаку". Это не то, что они выстрелили, получилось. Это системно всё идёт, в этом фишка. Они системно всех укладывают по игре. Никаких претензий, никакого везения нет, всё по игре и по делу. Появилась команда, которая будет бороться с "Зенитом". У нас есть шанс посмотреть хороший чемпионат, где не будет такого огромного отрыва", - приводит слова Шикунова "Советский спорт".
За 12 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 "Краснодар" одержал 9 побед (причём подряд и серия продолжается) и 3 раза сыграл вничью (разница мячей на данный момент составляет 25:5). Благодаря этому в активе у "быков" 30 очков, с которыми команда Мурада Мусаева занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Подобный старт сезона является рекордным в истории футбольного клуба из Краснодара.
На втором месте с 29-ю очками сейчас находится петербургский "Зенит", который становился чемпионом страны последние шесть сезонов подряд.
"Есть шанс посмотреть хороший чемпионат". Шикунов считает, что "Краснодар" будет бороться с "Зенитом"
Бывший спортивный директор московского "Спартака" Александр Шикунов поделился своим мнением о выступлении "Краснодара" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"