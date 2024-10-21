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Агент нападающего ЦСКА Койта допустил, что игрок может уйти в аренду зимой

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Мамаду Койта, представляющий интересы нападающего ЦСКА Секу Койта, высказался о будущем своего брата.
Фото: ПФК ЦСКА
"Я общаюсь с клубом и пытаюсь понять, что нужно, чтобы ситуация поменялась. Если что, то есть другая опция. Есть вероятность, что он может уйти в аренду зимой? Да. Он игрок сборной Мали, у него могут быть варианты для аренды", - цитирует Койта "СЭ".

Секу Койта перешел в московский ЦСКА из "РБ Зальцбург" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 3,5 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий провел во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет одну результативную передачу. После 12-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 23 набранных очка.

ЦСКА Секу Койта
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