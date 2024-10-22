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Полузащитник "Спартака" Игнатов рассказал, как команде сократить 11-очковое отставание от "Краснодара"

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Полузащитник московского "Спартака" Михаил Игнатов сказал, что нужно сделать команде, чтобы догнать "Краснодар".
Фото: ФК "Спартак"
"Как исправить положение в таблице и отыграть 11-очковое отставание от лидирующего "Краснодара"? Нам просто нужно настраиваться на каждый следующий матч и забирать в них по три очка", - цитирует Игнатова Legalbet.

В 12-м туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле уступил "Краснодару" со счетом 0:3, забитыми мячами в той встрече отметились Кевин Ленини, Виктор Са и Хесус Медина, переправивший мяч в свои ворота.

После 12-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19-ю набранными очками. "Краснодар" лидирует в турнирной таблице с 30-ю очками в своем активе.

Спартак Михаил Игнатов Краснодар
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