"Как исправить положение в таблице и отыграть 11-очковое отставание от лидирующего "Краснодара"? Нам просто нужно настраиваться на каждый следующий матч и забирать в них по три очка", - цитирует Игнатова Legalbet.
В 12-м туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле уступил "Краснодару" со счетом 0:3, забитыми мячами в той встрече отметились Кевин Ленини, Виктор Са и Хесус Медина, переправивший мяч в свои ворота.
После 12-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19-ю набранными очками. "Краснодар" лидирует в турнирной таблице с 30-ю очками в своем активе.
Полузащитник "Спартака" Игнатов рассказал, как команде сократить 11-очковое отставание от "Краснодара"
Полузащитник московского "Спартака" Михаил Игнатов сказал, что нужно сделать команде, чтобы догнать "Краснодар".
Фото: ФК "Спартак"