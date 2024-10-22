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Петржела: лимит на легионеров в РПЛ - зло. Снижается конкуренция между игроками

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Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился мнением о влиянии лимита на легионеров в РПЛ на российский футбол.
Фото: ФК "Зенит"
"Лимит на легионеров в РПЛ - зло. Это плохое решение руководителей, которое не идет на пользу российскому футболу. Его надо отменить. Из-за лимита снижается конкуренция между игроками. Это не способствует развитию молодых российских футболистов", - сказал Петржела.

Согласно регламенту Российской Премьер-Лиги, клуб может включить в заявку не более 13 легионеров, на поле могут находиться не более восьми иностранцев. Футболисты из Белоруссии, Киргизии, Армении и Казахстана легионерами не считаются. Недавно капитан "Зенита" бразильский защитник Дуглас Сантос получил гражданство России. Как уточнили в пресс-службе петербургского клуба, игрок перестанет считаться легионером после получения разъяснений от ФИФА.

Источник: "РБ Спорт"

Властимил Петржела
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