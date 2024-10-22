"Вопрос совместных лиг с РФС не прорабатывался. АБФФ и РФС - члены УЕФА. То есть нам запрещено создавать совместные лиги и, тем более, участвовать в них. Мы честно относимся к исполнению своих обязательств. Возможно, в будущем что-то и произойдет. Но это не скоро", - сказал Василевич.
Ранее Министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук сообщил СМИ, что вопрос объединение не снят с повестки, он также не исключил вариант участия одного белорусского клуба в чемпионате России. Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин заявил, что объединить два чемпионата не разрешат УЕФА и ФИФА. Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась против объединения, потому что из-за этого снизится уровень Российской Премьер-Лиги.
Источник: Sport24
В Белорусской федерации футбола высказались об идее объединения чемпионатов Белоруссии и России
Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола (АБФФ) Андрей Василевич прокомментировал идею объединения белорусских и российских чемпионатов.
Фото: РФС