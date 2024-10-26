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В сборной Ливана надеются сыграть со сборной России после окончания войны в своей стране

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Пресс-секретарь Ассоциации футбола Ливана Фатен Аби Фарай прокомментировал возможность проведения товарищеского матча со сборной России.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу
"Мы надеемся, что сможем сыграть со сборной России в будущем. Но на сегодняшний день приоритетом является окончание войны в Ливане, а после этого, конечно, сборная планирует провести несколько международных матчей, среди которых возможна игра и с российской командой. Пока война остановила все действия нашей футбольной ассоциации, из-за чего матчи на данный момент невозможны", — приводит слова Аби Фарая Sport24.

По состоянию на 24 октября 2024 года сборная Ливана занимает 115-е место в рейтинге ФИФА, сборная России, в свою очередь, располагается на 34-й строчке. Сборная Ливана ни разу не выходила в финальную часть чемпионата мира, а в финальной части Кубка Азии трижды останавливалась на стадии группового этапа.

В ближайших планах национальной команды под руководством Валерия Карпина два товарищеских матчах в ноябре в рамках очередного учебно-тренировочного сбора. 15 ноября в Краснодаре на одноимённом стадионе состоится встреча со сборной Брунея (184-е место в рейтинг ФИФА), а 19 ноября российская команда в Сочи на стадионе "Фишт" сыграет со сборной Сирии (93-е место).

Сборная России
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