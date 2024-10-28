"Длинная серия без побед? Поражение от "Ахмата" нельзя назвать закономерным. Как команда, которая попала в непростое положение, хотим начать выигрывать. В прошлом году у нас была неудачная весна, но потом все хлопали в ладоши и радовались", - цитирует Чернова "РБ Спорт".
В матче 13-го тура чемпионата России "Ростов" на своем поле уступил грозненскому "Ахмату" со счетом 2:3. Команда Валерия Карпина не может одержать победу в Российской Премьер-Лиге на протяжении шести встреч подряд. В следующем туре южане сыграют на выезде с московским "Динамо".
После 13-ти сыгранных туров "Ростов" располагается на 9-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 13 набранных очков. Южане сыграют с московским "Спартаком" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России.
Защитник "Ростова" Чернов: в прошлом году у нас была неудачная весна, но потом все хлопали в ладоши и радовались
Защитник "Ростова" Евгений Чернов высказался о последних результатах команды.
Фото: ФК "Ростов"