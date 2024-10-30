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Экс-игрок "Спартака" Ковтун: у ЦСКА есть амбиции с приходом Николича, им нужно занимать более высокое место

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Экс-игрок "Спартака" Юрий Ковтун высказался перед московским дерби между красно-белыми и ЦСКА.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Сейчас ЦСКА и "Спартак" не добирают очки в таблице. Думаю, болельщиков и тренерский штаб "Спартака" нынешнее место не устраивает. У ЦСКА тоже есть амбиции с приходом Николича, им нужно занимать более высокое место. Как матч будет складываться, поймём, когда увидим воочию, - передает слова Ковтуна "Чемпионат".

Напомним, "Спартак" в 13-м туре РПЛ на выезде обыграл "Пари НН" со счетом 2:0, а ЦСКА при своих болельщиках сыграл вничью с воронежским "Факелом". Очная встреча команд пройдет 2 ноября на "ВЭБ Арене", стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

Красно-белые имеют в своем активе 22 балла и идут шестыми в турнирной таблице, у "армейцев" на два очка больше и пятая строчка в РПЛ.

Юрий Ковтун ЦСКА Спартак
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