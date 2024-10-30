Матч прошёл в Ярославле на стадионе "Шинник". В основное время голов забито не было. В серии пенальти сильнее оказались хозяева со счётом 4:2.
Матчи 1-го этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России состоятся 5-7 ноября 2024 года. Соперником "Шинником" на следующей стадии будет один из клубов Российской Премьер-Лиги - "Краснодар", "Химки", "Динамо" (Махачкала), "Акрон" (Тольятти). Жеребьёвка состоится 31 октября.
"Шинник" в серии пенальти обыграл "Чайку" и вышел в 1/4 финала Пути регионов Кубка России
Ярославский "Шинник" в матче 6-го раунда Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 в серии пенальти обыграл песчанокопскую "Чайку" (0:0, 4:2 пен.).
Фото: ФК "Шинник"