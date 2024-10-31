"В матче "Динамо" — "Ростов" будет карнавал голов и веселуха. Обе команды много забивают и пропускают. В этом году "Динамо" — весёлая команда, поэтому стоит ожидать град голов. Не думаю, что после неудачного матча пойдут новости об отставке Карпина из "Ростова". Для чего? Какой смысл? Из года в год "Ростов" всегда неплохо начинает, потом спад, а к зиме прибавляет", - цитирует Терехина "Чемпионат".
Завтра, 1-го ноября, московское "Динамо" примет на своем поле "Ростов" в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. После 13-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю набранными очками. Команда Валерия Карпина занимает 9-е место с 13-ю очками в своем активе.
Ранее главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин заявил, что думает о своей отставке. Российский специалист работает в клубе с 2022 года, ранее он возглавлял "Ростов" в период с 2017 по 2021 год.
Терехин: в матче "Динамо" - "Ростов" будет карнавал голов и веселуха
Экс-игрок "Динамо" Олег Терехин высказался о предстоящем матче бело-голубых с "Ростовом".
Фото: ФК "Динамо"