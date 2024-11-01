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Романцев: "Зенит" сделает все, чтобы в год столетия не подвести своих фанатов

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Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев высказался о стремлении "Зенита" стать чемпионами России в год столетия клуба.
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит", конечно же, сделает все, чтобы в год столетия не подвести своих фанатов. Думаю, нас, болельщиков, ждет лихой финиш с непредсказуемой развязкой. А пока наберемся терпения", - сказал Романцев.

В сезоне-2024/24 петербургский клуб отпразднует 100 лет со дня образования клуба, перед командой стоит задача снова стать чемпионами. Напомним, предыдущие шесть сезонов подряд "Зенит" неизменно завоевывал золотые медали Российской Премьер-Лиги. В текущем сезоне сине-бело-голубые занимают второе место, набрав 30 очков, команда Сергея Семака отстает от лидера "Краснодара" на три балла.

Источник: "Спорт Экспресс"

Олег Романцев Зенит
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