"Зенит", конечно же, сделает все, чтобы в год столетия не подвести своих фанатов. Думаю, нас, болельщиков, ждет лихой финиш с непредсказуемой развязкой. А пока наберемся терпения", - сказал Романцев.
В сезоне-2024/24 петербургский клуб отпразднует 100 лет со дня образования клуба, перед командой стоит задача снова стать чемпионами. Напомним, предыдущие шесть сезонов подряд "Зенит" неизменно завоевывал золотые медали Российской Премьер-Лиги. В текущем сезоне сине-бело-голубые занимают второе место, набрав 30 очков, команда Сергея Семака отстает от лидера "Краснодара" на три балла.
Источник: "Спорт Экспресс"
Романцев: "Зенит" сделает все, чтобы в год столетия не подвести своих фанатов
Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев высказался о стремлении "Зенита" стать чемпионами России в год столетия клуба.
Фото: ФК "Зенит"