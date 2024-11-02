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Роман Широков: всегда болею за ЦСКА, не за "Спартак"

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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассказал о своём отношении к своим бывшим командам - московским ЦСКА и "Спартаку".
Фото: ПФК ЦСКА
"ЦСКА как был моим родным клубом, так и остался. Я всегда болею за ЦСКА, слежу за ним. А за "Спартак" болеют же мои родственники, а не я. "Спартак" мне интересен в контексте конкуренции в чемпионате России. В отличие от моих ближайших родственников я не болею за "Спартак", - приводит слова Широкова Metaratings.

Роман Широков является воспитанником футбольной школы ЦСКА. При этом большую часть своей профессиональной карьеры футболиста провёл в составе петербургского "Зенита" (в 2008-2014 гг.). После ухода из клуба, базирующегося в Санкт-Петербурге, Роман Широков выступал в московском "Спартаке" (в 2014-2015 гг.) и в московском ЦСКА (2016 г.). Кроме того, футболист в разное время выступал в составе таких команд, как подмосковный "Сатурн", казанский "Рубин", подмосковные "Химки", "Краснодар" и др.

Роман Широков ЦСКА Спартак
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