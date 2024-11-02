Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Локомотив
1 - 0 1 0
РубинЗавершен
Зенит
2 - 1 2 1
Динамо МхЗавершен
ЦСКА
0 - 1 0 1
СпартакПерерыв

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
2 - 0 2 0
РоторЗавершен
Сокол
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен
Уфа
2 - 1 2 1
КАМАЗЗавершен
Торпедо
3 - 0 3 0
АланияЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
1 - 0 1 0
АрсеналЗавершен
Борнмут
2 - 1 2 1
Манчестер СитиЗавершен
Ливерпуль
2 - 1 2 1
БрайтонЗавершен
Ноттингем Форест
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Саутгемптон
1 - 0 1 0
ЭвертонЗавершен
Ипсвич
1 - 1 1 1
ЛестерЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 0 0 0
Кристал Пэлас1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
1 - 0 1 0
ВальядолидЗавершен
Жирона
4 - 3 4 3
ЛеганесЗавершен
Вильярреал
Перенесён
Райо Вальекано
Валенсия
Перенесён
Реал Мадрид

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Болонья
1 - 0 1 0
ЛеччеЗавершен
Удинезе
0 - 2 0 2
Ювентус2 тайм
Монца
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
1 - 1 1 1
АугсбургЗавершен
Хольштайн
1 - 0 1 0
ХайденхаймЗавершен
Бавария
3 - 0 3 0
УнионЗавершен
Айнтрахт
7 - 2 7 2
БохумЗавершен
Хоффенхайм
0 - 2 0 2
Санкт-ПаулиЗавершен
Боруссия Д
1 - 1 1 1
РБ Лейпциг1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
ПСЖ
1 - 0 1 0
ЛансЗавершен
Брест
0 - 0 0 0
Ницца1 тайм
Сент-Этьен
23:00
СтрасбургНе начат

Божович: Россия не заслужила играть с Брунеем, одна должна играть с самыми сильными сборными мира

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович высказался о предстоящем матче сборной России с Брунеем.
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
"Россия может сыграть с второй командой Брунея? Думаю, сборная России этого не заслужила. Она должна играть с самыми сильными командами мира. Я бы хотел, чтобы Россия играла с Сербией", - цитирует Божовича Sport24.

15-го ноября сборная России проведет товарищеский матч с Брунеем в Краснодаре. Ранее представитель национальной команды Брунея сообщил, что на матч с Россией отправится второй состав. 19-го ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с Сирией, встреча состоится на стадионе в Волгограде.

Напомним, что РФС не смог найти соперника для сборной России в октябре. Футболисты национальной команды провели открытую тренировку для детей и болельщиков, а после отправились в расположение клубов.

Миодраг Божович Сборная России Сборная Брунея
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится