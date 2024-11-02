"Россия может сыграть с второй командой Брунея? Думаю, сборная России этого не заслужила. Она должна играть с самыми сильными командами мира. Я бы хотел, чтобы Россия играла с Сербией", - цитирует Божовича Sport24.
15-го ноября сборная России проведет товарищеский матч с Брунеем в Краснодаре. Ранее представитель национальной команды Брунея сообщил, что на матч с Россией отправится второй состав. 19-го ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с Сирией, встреча состоится на стадионе в Волгограде.
Напомним, что РФС не смог найти соперника для сборной России в октябре. Футболисты национальной команды провели открытую тренировку для детей и болельщиков, а после отправились в расположение клубов.
Божович: Россия не заслужила играть с Брунеем, одна должна играть с самыми сильными сборными мира
Бывший тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович высказался о предстоящем матче сборной России с Брунеем.
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов