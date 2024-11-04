"Он [Литвинов] лезет в лицо, и действия Роши являются ответными. Это не оправдывает его, но всё-таки говорить о том, что не было никаких оснований выносить красную карточку, я бы не стал. Знаю, что "Спартак" обратился в ЭСК, давайте дождемся вердикта комиссии", - сказал Каманцев.
Встреча между ЦСКА и "Спартаком" проходила 2 ноября на стадионе армейцев "ВЭБ Арена", гости одержали победу со счетом 2:0. Во второй тайме произошел конфликт, в котором столкнулись полузащитник красно-белых Руслан Литвинов и бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша. Главный арбитр Алексей Сухой показал по две красной карточке и удалил обоих футболистов с поля.
Поведение Литвинова и Роши оценит Контрольно-дисциплинарный комитет РФС, провинившихся пригласили на заседание, Руслану Литвинову грозит четырехматчевая дисквалификация. Московский "Спартак" обжалует в КДК решение Сухого показать красную карточку спартаковцу.
Источник: "Матч ТВ"
В РФС прокомментировали стычку Литвинова и Виллиана Роши в матче ЦСКА - "Спартак"
Председатель экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев оценил эпизод со стычкой Руслана Литвинова и Виллиана Роши в матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"