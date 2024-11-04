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Черданцев - о дерби ЦСКА - "Спартак": мне не понравился матч, так как в нем было мало футбола

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Спортивный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал матч 14-го тура РПЛ ЦСКА - "Спартак" (0:2).
Фото: ПФК ЦСКА
"Мне не понравился матч, так как в нем было мало футбола. Много ненужных эмоций. Я в своей жизни комментировал столько дерби в разных странах, и то, что было в субботу — это не то дерби, которое хотелось видеть.

О каком футболе можно говорить, если команда хозяев наносит один удар в створ ворот за матч? При том, что "Спартак" — не самая великая команда по игре в обороне. ЦСКА провел самый слабый матч в сезоне. Я очень разочарован", - цитирует Черданцева "Матч ТВ".

В субботу, 2-го ноября, московский ЦСКА на своем поле уступил столичному "Спартаку" в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:2. Забитыми мячами отметились Тео Бонгонда и Хесус Медина. Во втором тайме футболисты устроили массовую потасовку, по итогам который главный арбитр Алексей Сухой показал прямую красную карточку защитнику ЦСКА Виллиану Роше, а после просмотра ВАР также удалил с поля полузащитника красно-белых Руслана Литвинова.

На 85-й минуте встрече вторую желтую карточку получил полузащитник "армейцев" Иван Обляков. После 14-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 25-ю набранными очками. "Армейцы" занимают шестое место с 24-мя очками в своем активе.

Георгий Черданцев Спартак ЦСКА
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