"В российской истории клуба один трофей, поэтому надо быть объективным! К сожалению, в этом сезоне не приходится говорить о конкурентоспособности "Ростова" тоже. Прошло несколько лет после удачного сезона в Российской Премьер-Лиге, и все думали, что команда будет бороться за высокие места и титулы, но "Ростов" в порядке не стал на сегодняшний день", — приводит слова Дьякова Legalbet.
"Ростов" 5 ноября в Москве на стадионе "Лукойл Арена" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России встретится с московским "Спартаком". Стартовый свисток в исполнении главного судьи Василия Казарцева должен прозвучать в 18:30 по московскому времени.
В Российской Премьер-Лиге команда Валерия Карпина за 14 туров одержала 3 победы, потерпела 6 поражений и 5 раз сыграла вничью. Тем самым, ростовчане набрали 14 очков, с которыми на данный момент занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Наилучшим достижением "Ростова" в Российской Премьер-Лиге под руководством Валерия Карпина стало четвёртое место, которое команда заняла по итогам сезона-2022/23.
Дьяков: в этом сезоне не приходится говорить о конкурентоспособности "Ростова"
Бывший защитник "Ростова" Виталий Дьяков перед матчем с московским "Спартаком" оценил шансы жёлто-синих выиграть трофей в текущем сезоне.
Фото: ФК "Ростов"