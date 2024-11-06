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Игнатов рассказал, в чём прибавил "Спартак"

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Михаил Игнатов, полузащитник столичного "Спартака", рассказал, в чем прибавила команда за последний месяц.
Фото: ФК "Спартак"
- Хорошую серию провели, выиграли три матча подряд. Обрели стабильность, но сегодня четвертую победу получить не удалось. Это футбол, такое бывает, - цитирует Игнатова Legalbet.

Напомним, вчера, 5 ноября, красно-белые на своем поле принимали "Ростов" в первом матче 1/4 финала Кубка России и потерпели поражение со счетом 0:1. Следующий матч "Спартака" пройдет в рамках 15-го тура РПЛ 10 ноября, соперником московского клуба станет "Акрон", начало - в 15:15 мск.

Игнатов в этом сезоне Кубка России провел шесть матчей, но не отметился голевыми действиями. В РПЛ 24-летний футболист принял участие в трех играх.

Михаил Игнатов Спартак
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