- Хорошую серию провели, выиграли три матча подряд. Обрели стабильность, но сегодня четвертую победу получить не удалось. Это футбол, такое бывает, - цитирует Игнатова Legalbet.
Напомним, вчера, 5 ноября, красно-белые на своем поле принимали "Ростов" в первом матче 1/4 финала Кубка России и потерпели поражение со счетом 0:1. Следующий матч "Спартака" пройдет в рамках 15-го тура РПЛ 10 ноября, соперником московского клуба станет "Акрон", начало - в 15:15 мск.
Игнатов в этом сезоне Кубка России провел шесть матчей, но не отметился голевыми действиями. В РПЛ 24-летний футболист принял участие в трех играх.
Игнатов рассказал, в чём прибавил "Спартак"
Михаил Игнатов, полузащитник столичного "Спартака", рассказал, в чем прибавила команда за последний месяц.
Фото: ФК "Спартак"