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Первак: московские команды в избытке, в РПЛ нужны "Урал" и "Балтика"

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Бывший генеральный директор московского "Спартака" Юрий Первак поделился своим мнением о том, команды из каких регионов России должный войти в Российскую Премьер-Лигу.
Фото: ФК "Спартак"
"С точки зрения болельщиков, выступления команд, в РПЛ нужен "Урал", наверное. Большой регион, большой город и хорошая посещаемость была у них. И, скорее всего, "Балтика". Московские команды в избытке, просто у "Торпедо" две тысячи наберётся, все друг друга знают. Новые болельщики откуда-то не могут взяться. Вот стадион построят — посмотрим. Новая арена лишней не будет в Москве", — приводит слова Первака Legalbet.

В сезоне-2024/25 в Российской Премьер-Лиге принимают участие четыре футбольных клуба из Москвы: "Локомотив" (после 14 туров 31 очко и третье место), "Динамо" (27 очков и четвёртое место), "Спартак" (25 очков и пятое место), ЦСКА (24 очка и шестое место). Кроме того, в чемпионате России сейчас еще соревнуются подмосковные "Химки" (12 очков и тринадцатое место).

Калининградская "Балтика" в текущем сезоне Первой лиги, набрав 33 очка, после 17-ти туров занимает первое место в турнирной таблице. Екатеринбургский "Урал" с 27-ю очками расположился на четвёртой строчке. Кроме того, в Первой лиге участвуют две московские команды: "Торпедо" (33 очка и второе место) и "Родина" (21 очко и двенадцатое место).

Урал Балтика РПЛ Торпедо Юрий Первак
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