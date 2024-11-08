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Булыкин: Дзюба доказывает, что можно играть на высоком уровне долго

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Экс-форвард "Локомотива" и национальной сборной России Дмитрий Булыкин высказался о нападающем "Акрона" Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"
- Дзюба доказывает, что можно играть на высоком уровне долго, особенно когда ты габаритный форвард. Поэтому, я думаю, он еще забьет за "Акрон" несколько голов, если не уедет в Китай, - цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

36-летний Дзюба стал игроком "Акрона" в сентября, подписав с клубом контракт до лета следующего года. Футболист провел за тольяттинскую команду семь матчей, забил два гола и сделал три голевые передачи на партнеров.

"Акрон" с 16 баллами располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. 10 ноября клуб сыграет против "Спартака" в 15-м туре РПЛ, начало встречи запланировано на 15:15 мск.

Дмитрий Булыкин Артем Дзюба Акрон
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