"Будет очень напряженная борьба. "Краснодар" действительно набрал ход, замахивается на рекорд в матчах без потерянных очков. Но я уверен, что "Зенит" будет биться за победу в юбилейном сезоне изо всех сил", - приводит слова Медведева официальный сайт БК "Зенит".
После 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 петербургский "Зенит", набрав 33 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 3 очка.
В мае 2025 года петербургскому клубу исполниться 100 лет с даты его основания. "Зенит" становился чемпионом России в последних шести сезонах подряд.
Медведев: "Зенит" будет биться за победу в юбилейном сезоне изо всех сил
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал борьбу петербургского клуба в текущем сезоне за золотые медали чемпионата России по футболу.
Фото: ФК "Зенит"