Масалитин: Рошу тоже можно понять - мало приятного, когда тебе в лицо лезут

Встреча 14-го тура РПЛ прошла на прошлой неделе и завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. Во втором тайме из-за потасовки на поле по красной карточке получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов.
- Здесь виноваты все, включая судей, потому что допустили стычку. Рошу тоже можно понять - мало приятного, когда тебе в лицо лезут. Самое плохое, что уже неделю разбирают этот инцидент, а не игру и комбинации, - передает слова Масалитина "Чемпионат".
Напомним, на заседании КДК РФС было принято решение дисквалифицировать Рошу на три следующих матча, Литвинов пропустит две игры.
ЦСКА в этом сезоне набрал в 14 матчах 24 балла и идет на шестом месте в таблице, отставая от идущего пятым "Спартака" на один балл.