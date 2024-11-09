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Масалитин: Рошу тоже можно понять - мало приятного, когда тебе в лицо лезут

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Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин высказал свое мнение о конфликте в столичном дерби.
Фото: Официальный сайт РПЛ
Встреча 14-го тура РПЛ прошла на прошлой неделе и завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. Во втором тайме из-за потасовки на поле по красной карточке получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов.

- Здесь виноваты все, включая судей, потому что допустили стычку. Рошу тоже можно понять - мало приятного, когда тебе в лицо лезут. Самое плохое, что уже неделю разбирают этот инцидент, а не игру и комбинации, - передает слова Масалитина "Чемпионат".

Напомним, на заседании КДК РФС было принято решение дисквалифицировать Рошу на три следующих матча, Литвинов пропустит две игры.

ЦСКА в этом сезоне набрал в 14 матчах 24 балла и идет на шестом месте в таблице, отставая от идущего пятым "Спартака" на один балл.

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