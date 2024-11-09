Сообщается, что данное повреждение 27-летний футболист получил 6 ноября в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с московским "Локомотивом" (1:2).
В нынешнем сезоне защитник в составе бело-голубых в общей сложности принял участие в 19 официальных матчах, в которых отдал партнёрам одну голевую передачу.
Источник: "СЭ"
"СЭ": защитник "Динамо" Скопинцев выбыл на 3 недели из-за травмы
По информации СМИ, защитник московского "Динамо" Дмитрий Скопинцев выбыл на 3 недели из-за повреждения ягодичной мышцы левого бедра.
Фото: ФК "Динамо" Москва